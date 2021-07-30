Будущий резидент ТОР "Забайкалье" приостановил опашку земель из-за протестов жителей

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Новое Беклемишево", которая подала документы на включение в резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", приостановила до 1 сентября опашку 6,5 тыс. га арендованных земель из-за протестов жителей Читинского района - они традиционно занимаются на участке заготовкой сена. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства планирования и развития региона.

"На базе администрации Читинского района прошло совещание, в том числе с участием представителей инвестора и жителей Арахлея, Сохондо. Было принято решение, что до 1 сентября инвестор не заходит на эти земли, жители могут заготавливать сено без какой-либо оплаты. Затем инвестору необходимо будет все-таки возделать эти поля, поднять пары, чтобы в дальнейшем земля могла быть использована для растениеводства", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента разработки инвестиционных проектов Корпорации развития Забайкалья Наталии Криницыной.

Как уточнили в пресс-службе, земля официально принадлежит кооперативу "Беклемишевское", который обанкротился в 2020 году и для погашения долгов отдал участок в аренду компании "Новое Беклемишево". При этом бывшие сотрудники предприятия не получили положенные им земельные паи, из-за чего и возник конфликт с жителями. Сейчас причины такого решения выясняют юристы.

Инвестпроект, который разработало "Новое Беклемишево", находится на рассмотрении наблюдательного совета ТОР "Забайкалье". Предприятие намерено выращивать пшеницу, рапс и лен, а также построить животноводческий комплекс закрытого типа для производства молочной продукции - творога и йогурта. Предполагается, что основная часть продукции будет оставаться в Забайкалье, однако предусмотрены и поставки в Китай.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, что позволяет им получать налоговые льготы. ТОР "Забайкалье" существует с 2019 года, ее площадь - 5,3 млн га. В ее рамках реализуются 25 инвестиционных проектов объемом более 192 млрд рублей, компании-резиденты должны создать более 8,8 тыс. новых рабочих мест.