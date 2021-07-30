Акции ТМК на Мосбирже ускорили рост более чем на 30% на рекомендации по дивидендам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже резко выросла - на 32,09% и в моменте достигала 96 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:34 мск.

К 17:35 мск акции продолжили расти и торговались на уровне 97 рублей за бумагу (+33,46%).

К 17:42 мск акции торговались на уровне 100 рублей за бумагу (+37,59%).

Котировки компании растут на сообщении о том, что совет директоров ТМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года из расчета 17,71 рубля на одну обыкновенную акцию. В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 млрд рублей.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.