Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 17,71 рублей на акцию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года из расчета 17,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 17 сентября 2021 года.

Акции ТМК в ходе торговой сессии Московской биржи на новостях о рекомендации дивидендов за январь - июнь текущего года выросли на 20,94%, в моменте достигая 87,9 рубля за бумагу. К 17:15 мск акции незначительно замедлили рост и торговались на уровне 86,64 рубля за бумагу (+19,21%).

Согласно дивидендной политике, ТМК выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей компании, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат и других факторов.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.