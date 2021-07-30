Завод в КБР создаст системы освещения на 300 млн рублей для Бурятии и Владимирской области

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Завод "Телемеханика" в городе Нальчик (Кабардино-Балкария) в 2021 году в рамках договоренностей с фондом "Инвестиции в национальную экономику" произведет инновационные ресурсосберегающие осветительные системы для установки их на территории Владимирской области и Республики Бурятия. В рамках первого заказа планируют произвести систем на 300 млн руб. Об этом сообщил ТАСС замминистра промышленности, энергетики и торговли КБР Эльдар Кяров.

"Между ПАО "Телемеханика", которая входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, и фондом "Инвестиции в национальную экономику" предварительно согласован вопрос о размещении долгосрочного заказа на производство инновационных ресурсосберегающих автономных осветительных систем АСО ТМ-80 в период с 2021 по 2023 год для дальнейшей установки их на территории Владимирской области и Республики Бурятия. В рамках первого заказа планируется произвести систем на 300 млн руб.", - рассказал собеседник агентства.

Завод "Телемеханика" специализируется на разработке и производстве приборов, систем и комплексов телемеханики, технических средств управления дорожным движением, технических средств защиты от града. Как уточнил замминистра, осветительные системы АСО ТМ-80 являются полностью автономной энергонезависимой системой, автоматически заряжается от солнечной энергии и включает светодиодное освещение в темное время суток.

ПАО "Телемеханика" - основано в 1960 году на базе Нальчикского завода телемеханической аппаратуры. Это многопрофильное предприятие, занимающееся разработкой специализированной продукции, систем распределенной телемеханики, систем регулировки и безопасности дорожного движения, технических средств для интеллектуальных транспортных систем, систем общепромышленного назначения, а также разработкой и внедрением экологически безопасного, энергосберегающего светодиодного освещения.