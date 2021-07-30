ЦБ повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - указано в сообщении.

В сообщении отмечается, что регулятор принял данное решение в том числе в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом ПДН, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.

Так, в ЦБ подчеркивают, что ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения. В свою очередь повышенные надбавки делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных организаций относительно прочих видов кредитования.

ЦБ также сообщил, что доля потребкредитов с ПДН выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%, что на 0,6 процентных пункта (п. п.) выше, чем в I квартале 2021 года и на 3,6 п. п. относительно I квартала 2020 года.

"Доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п. п. относительно I квартала 2021 года и на 3,6 п. п. относительно I квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в ЦБ отмечают, что среднее значение ПДН по потребительским кредитам, выданным в II квартале, достигло высокого уровня в 61,1%, увеличившись на 0,4 п. п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года.

В крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования - кредиты наличными - регулятор отмечает удлинение сроков кредитования. Доля предоставленных банками в I квартале кредитов на срок более 5 лет составила 18%, увеличившись на 3 п. п. по сравнению с предыдущим периодом и на 5 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года.

Увеличение сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом увеличивает объем выплат. Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями выхода на просрочку, отмечают в ЦБ.