Термальную воду подведут к туркластеру ТОР "Камчатка" для новых инвестпроектов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Термальную воду планируют подвести к туристско-рекреационному кластеру "Паратунка" и площадке "Зеленовские озерки" ТОР "Камчатка", чтобы привлечь на эти территории новые инвестпроекты. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов на инвестиционном дне региона в пятницу.

В апреле вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Минвостокразвития России и правительству Камчатского края разработать планы мероприятий развития площадок "Зеленовские озерки" и ТРК "Паратунка" ТОР "Камчатка".

"Сейчас подготовлены две площадки с просчитанной и в большей степени готовой инфраструктурой - "Паратунка" и "Зеленовские озерки". Мы готовы на этих площадках выделять слоты земли с подведенной базовой инфраструктурой, пониманием перспективы и строгих обязательств подведения термальной воды", - сказал Солодов.

По его словам, кластер "Зеленовские озерки" также обеспечат газом.

ТОР "Камчатка" создана в 2015 году для ускорения развития края, специализируется на проектах туризма, рекреации, логистики, рыболовства и рыбообработки. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, в том числе "Паратунка", где инфраструктура строится за счет государства. "Зеленовские озерки" - также одна из восьми площадок ТОР, находится у поселка Раздольный Елизовского района Камчатки. Планировалось, что здесь должны работать туристический центр и агропромышленный парк, включающий несколько теплично-овощных комплексов и предприятий по переработке плодоовощной продукции.