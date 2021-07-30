Новак заявил, что Россия исполнит сделку ОПЕК+ в июле примерно на 100%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия исполнит обязательства в рамках ОПЕК+ в июле на уровне около 100%. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Около 100% будет. У нас, в принципе, сильной волатильности нет в этом плане, примерно на одном и том же уровне [добычи] ежемесячно. Компании ответственно относятся к этой истории", - сказал он.

Новак также выразил уверенность, что Россия сможет нарастить добычу нефти на 100 тыс. б/с в августе согласно новым параметрам сделки ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в середине июля после продолжительных дискуссий все-таки приняли решение ослабить ограничения по добыче. До конца этого года они вернут на рынок 2 млн б/с, начиная с августа. Таким образом, к концу 2021 года они будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн б/c, а к сентябрю 2022 года планируют и вовсе достичь докризисного уровня добычи.

Кроме того, участники соглашения договорились продлить его действие до конца 2022 года.