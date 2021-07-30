Правительство рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает идею ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", - сообщил он.

По мнению Новака, давление на цены на биржевых торгах сохраняется. "Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать", - заключил он.