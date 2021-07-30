Виноделы просят ввести переходный период по новому закону, чтобы избежать крупных убытков

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциации и союзы виноградарей и виноделов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с коллективным письмом о предоставлении переходного периода до применения нового федерального закона об алкогольной продукции, чтобы не допустить крупных убытков на предприятиях, сообщил ТАСС в пятницу президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

В июле были приняты и вступили в силу изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которым регламентируется использование географического указания и наименования места происхождения винодельческой продукции, использование сырья для производства вина и другие нормы.

Попович сообщил ТАСС, что недавние изменения законодательства привели к формированию целого пласта трудностей для виноделов, в связи с чем ассоциации направили коллективное письмо в адрес Мишустина. "Данное письмо, направленное премьер-министру России, требует детального разбора по тем проблемам, которые там содержатся. По отдельным проблемам, возможно, правительство РФ найдет варианты отсрочить что-то, а по другим проблемам, возможно, найдет другие решения - есть много методов и способов. И мы хотим, чтобы правительство детально разобралось с каждой из проблем", - сказал Попович.

Эксперты отрасли считают, что вступление в силу изменений привело к несоответствию новых норм действующим ГОСТам и другим документам, регламентирующим оборот алкогольной продукции в стране, в результате существует риск наложения санкций со стороны контролирующих организаций. Введение переходного периода позволит избежать коллизий, считают эксперты. Как сообщил ТАСС руководитель саморегулируемой организации "Ассоциация "Винодельческий союз" Борис Картюхин, уже есть прецеденты отказа ретейлеров от реализации закупленной ранее продукции, это может привести к крупным убыткам в отрасли.

Как пояснил ТАСС координатор проекта "Национальное агентство маркетинга российского вина" Павел Майоров, "объективно переходный период может занять минимум полгода". Он добавил, что сложности с применением нового закона могут привести к приостановке закупок винодельческой продукции ретейлерами. Также, по его словам, ретейлеры предлагают производителям взять на себя расходы в случае наступления санкций со стороны контролирующих органов за сбыт не приведенной в соответствие новому закону винодельческой продукции.