ЕС начал готовить свою экономику к системным катастрофам из-за изменения климата

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Евросоюз начал готовить свою экономику к возможным системным природным катастрофам, вызванным глобальным изменением климата. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, Еврокомиссия разработала специальный регламент по повышению надежности объектов инфраструктуры и энергетики в ЕС.

Только проекты, которые будут соответствовать этим требованиям, смогут получить дополнительное финансирование из фонда устойчивого развития Евросоюза объемом €17,5 млрд.

Новые требования предусматривают повышение надежности автомобильных и железнодорожных мостов и туннелей, защищенности транспортных магистралей, электростанций и линий электропередач от наводнений, ураганов, засухи и других видов природных катаклизмов. В частности, расширены требования по разбросу температур и ветровому давлению, которые должны выдерживать эти объекты.

Этот регламент станет частью программы Еврокомиссии по глобальной перестройке экономики Евросоюза, чтобы достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году. По расчетам Еврокомиссии, для выполнения этой задачи потребуется не менее €1 трлн инвестиций.

В июле в Германии и Бельгии в результате беспрецедентных со своей силе наводнений, вызванных ливневыми дождями, погибли более 200 человек. В то же время на юге Европы - в Греции - бушуют сильные лесные пожары, вызванные жарой и засухой.