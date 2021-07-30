Киев введет временные администрации в областных энергокомпаниях при угрозе нацбезопасности

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Украинские власти введут в областные энергопоставляющие компании временные администрации в случае угрозы национальной безопасности страны. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области.

"Мы говорим, что в случае угрозы нацбезопасности и обороне в соответствии с этим решением мы на сегодняшний день рассматриваем введение временных администраций в случае необходимости", - сказал он. Данилов перечислил ряд фамилий, которые, по его данным, монополизировали рынок поставок электроэнергии. Это самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, бизнесмен и депутат Верховной рады Вадим Новинский, братья Григорий и Игорь Суркисы, Константин Григоришин, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, а также гражданин РФ Михаил Воеводин.

Данилов сообщил, что аппарат СНБО наблюдает "очень опасные тенденции в этой отрасли", и что имеют место признаки "определенной монополизации на этом рынке". Секретарь также подчеркнул, что украинская власть не позволит манипулировать темой тарифов на электроэнергию. Он также сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу не допустить роста тарифов на электроэнергию для уязвимых слоев населения, и что она должна быть выполнена.