Групповые видеозвонки в Telegram смогут просматривать до 1 тыс. зрителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Видеозвонки в Telegram допускают участие до 1 тыс. зрителей, а также пользователям станет доступно ускорение видеозаписей. В обновленной версии Telegram улучшено качество видеосообщений, сообщается на сайте мессенджера.

"С сегодняшнего дня видеоконференции также поддерживают до 1 тыс. зрителей, благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, улучшено качество и разрешение видеосообщений. Изображение увеличивается во всю ширину чата.

Перемотка и другие функции

"Если поставить видеосообщение на паузу, его можно перемотать назад или вперед. Так что если вы что-то пропустили или не расслышали, то сообщение не придется пересматривать целиком", - поясняется в сообщении.

Также в мессенджере стала доступна перемотка видео со скоростью 0,5х, 1,5х или 2х. Телефоны на платформе Android также поддерживают перемотку на скорости 0,2х.

"В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с вашего устройства", - добавили в сообщении.

В сообщении отмечается, что в мессенджер добавлены возможность автоудаления сообщений через месяц, расширение функционала медиаредактора и улучшение встроенной камеры на iOS.