Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - передает его слова пресс-служба министерства.

Шульгинов на этой неделе уже говорил журналистам о том, что Минэнерго инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды. На этой неделе цены снижались и только в последние два дня незначительно прибавили. Министр говорил о том, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.

По данным ФТС, нефтяные компании России сократили экспорт бензина в мае 2021 года на 24,9% по сравнению с маем прошлого года - до $235 млн. Объемы снизились на 30,6% - до 407,6 тыс. тонн. При этом в январе - мае 2021 года экспорт снизился на 5,8% - до $1,231 млрд, а объемы - на 18,8%, до 2,489 млн тонн.