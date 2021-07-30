МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минпромторг не планирует переносить срок введения обязательной маркировки воды в России, она начнется с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Сроки введения обязательной маркировки переноситься не будут. Времени на подготовку у бизнеса достаточно", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минпромторге, 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для остальных категорий питьевой воды. В министерстве также отметили, что 1 июня в России завершился эксперимент по маркировке воды, который шел 14 месяцев.

"Все компании могли за это время определить техническое решение, подходящее для их производств. Конечно, чтобы максимально комфортно войти в процесс маркировки, подготовку нужно начинать заблаговременно", - добавили в министерстве.

Там также сообщили о том, что в настоящий момент на площадке Минпромторга России при участии Минсельхоза и оператора системы маркировки проходят регулярные совещания с регионами и бизнесом.

"Ни о каких проблемах у производителей упакованной воды никто не говорит, все готовятся", - заявили в министерстве. Минпромторг призвал бизнес и ассоциацию "Союзнапитки" активнее участвовать в процессе внедрения маркировки и обеспечить соблюдение законодательства России.