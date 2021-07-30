План развития Дербента объединит более 80 мероприятий

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Комплексный план развития дагестанского города Дербента включил в себя более 80 мероприятий в сферах транспорта, ЖКХ, туризма. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в Дагестан.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 апреля совершил рабочую поездку в Дагестан, по итогам которой был сформирован перечень поручений. Одним из поручений стала подготовка комплексного плана развития Дербента до 2025 года с определением источников финансирования мероприятий.

"План развития Дербента подготовлен на основе предложений республики, в настоящее время проходит процесс согласования с ведомствами, мы большинство позиций получили. Там больше 80 мероприятий - транспорт, коммунальная инфраструктура, социалка, туризм. Понятно, что объем заявок очень большой, сейчас мы все это дело будем приоритизировать", - сказал он.

По словам Решетникова, мероприятия комплексного плана будут поддержаны со стороны федерального правительства. "Инициировать будем на площадке правительства Российской Федерации согласительное совещание с тем, чтобы окончательно договориться по деньгам, по всему, но вопрос на контроле у председателя правительства. Думаю, что до середины сентября все вопросы должны учесть, чтобы попасть в бюджет", - пояснил министр.

План является целостной стратегией развития города, подкрепленной частными инвестициями. "Это важный фактор, который проще делает диалог с министерством финансов. Когда бюджетные инвестиции идут, а за ними частные, новые рабочие места, - это более аргументированный диалог. Документ республика и муниципалитет подготовили качественный", - отметил Решетников.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более пяти тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список объектов всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.