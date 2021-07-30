Половину налогов работающих в Арктике компаний направят на повышение качества жизни

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Половина налоговых платежей, уплаченных в федеральный бюджет работающими в Арктической зоне РФ компаниями, будет направлена на мероприятия по повышению качества жизни в Арктике до среднероссийского уровня. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Так 50% обязательных платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет (налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы ввозных таможенных пошлин) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые применяют преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории Арктической зоны РФ, а также юридическими лицами, осуществляющими реализацию отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных проектов будут направлены на мероприятия, реализация которых создаст условия для выравнивания значений показателей, характеризующих качество жизни в Арктической зоне, с общероссийскими или средними по субъектам Российской Федерации значений", - сказано в тексте документа.

Поясняется, что это решение позволит выполнить данное президентом РФ Владимиром Путиным поручение обеспечить значения показателей социального развития территорий Арктической зоны РФ до уровня не ниже средних значений по России.

Также в проекте постановления об утверждении комплексной госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" обозначено, что для повышения уровня социально-экономического развития Арктики предполагается создать свыше 13 тыс. рабочих мест, обеспечить вложение внебюджетных инвестиций в объеме более 399 млрд рублей и рост количества перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 90 млн тонн к 2030 году включительно. Для повышения уровня жизни к 2024 году будет организован отдых 113 465 детей из Арктики, проведены благоустройства территорий и мероприятия международного уровня, благодаря которым Арктическая зона РФ станет более узнаваемой в международном пространстве.