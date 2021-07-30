{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Орешкин: ВВП РФ не достиг потенциала, несмотря на восстановление до допандемийного уровня

Глава МЭР Максим Решетников ранее сообщил, что экономика России в июне 2021 года превысила уровень IV квартала 2019 года на 0,1%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень ВВП России восстановился до докризисного, но пока находится ниже потенциала. Об этом в пятницу заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

"С точки зрения восстановления [экономики], оно еще не завершено, у нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня, то есть еще пару шагов в восстановлении сделать нужно", - сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика России в июне 2021 года превысила доковидный уровень IV квартала 2019 года на 0,1%.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
"Россети" и Архангельская область будут сотрудничать в сфере развития энергосетей региона
Соглашение будет действовать до конца 2026 года
Читать полностью