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Илон Маск поддержал разработчика игр Epic Games в споре с Apple

По словам бизнесмена, справедливо было бы "позволить разработчикам использовать собственные платежные механизмы, особенно для совершения покупок в их же собственных приложениях"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал корпорацию Apple, поддержав в споре с ней разработчика видеоигры Fortnite - компанию Epic Games.

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"Комиссия в магазине Apple App Store де-факто стала глобальным налогом на интернет", - заявил предприниматель в пятницу в Twitter. По его словам, справедливо было бы "позволить разработчикам использовать собственные платежные механизмы, особенно для совершения покупок в их же собственных приложениях".

Таким образом Маск поддержал Epic Games, которая судится с Apple. В августе прошлого года разработчик видеоигр подал антимонопольный иск против корпорации во главе с Тимом Куком после того, как обновленная версия Fortnite со встроенным механизмом оплаты была удалена из каталога App Store. По мнению Apple, игра позволяла обойти ее собственный платежный механизм, в котором предусмотрена комиссия в размере до 30%. "Epic правы", - заключил Маск.

В конце мая судья в Окленде (штат Калифорния) сказала, что надеется вынести решение по делу Epic Games и Apple не позднее 13 августа - через год после того, как ставшее предметом иска обновление игры было размещено в App Store. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite, тогда удаление игры было признано правомерным.

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