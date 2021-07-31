Илон Маск поддержал разработчика игр Epic Games в споре с Apple

"Комиссия в магазине Apple App Store де-факто стала глобальным налогом на интернет", - заявил предприниматель в пятницу в Twitter. По его словам, справедливо было бы "позволить разработчикам использовать собственные платежные механизмы, особенно для совершения покупок в их же собственных приложениях".

Таким образом Маск поддержал Epic Games, которая судится с Apple. В августе прошлого года разработчик видеоигр подал антимонопольный иск против корпорации во главе с Тимом Куком после того, как обновленная версия Fortnite со встроенным механизмом оплаты была удалена из каталога App Store. По мнению Apple, игра позволяла обойти ее собственный платежный механизм, в котором предусмотрена комиссия в размере до 30%. "Epic правы", - заключил Маск.

В конце мая судья в Окленде (штат Калифорния) сказала, что надеется вынести решение по делу Epic Games и Apple не позднее 13 августа - через год после того, как ставшее предметом иска обновление игры было размещено в App Store. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite, тогда удаление игры было признано правомерным.