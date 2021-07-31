Новый морской порт в административном центре Хайнаня обслужил за полгода 5 млн пассажиров

ХАЙКОУ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Новый морской порт в китайском городе Хайкоу, административном центре провинции Хайнань, обслужил в первом полугодии 5 млн пассажиров. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В порту расположен универсальный терминал, принимающий пассажиров, грузы и автомобили. За первые шесть месяцев текущего года грузооборот гавани составил 29,5 млн тонн, что на 23% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Количество колесных транспортных средств, перевезенных через порт, составило 1,75 млн, что на 20,5% больше в годовом исчислении.

На данный момент в порту введены в эксплуатацию 18 причалов. Проектная пропускная способность порта - 2,75 млн автомобилей и 19,5 млн пассажиров в год.

По планам китайских властей, в течение пяти лет на западном побережье Хайнаня появится "современный логистический и экономический пояс". Он соединит административный центр провинции Хайкоу на севере острова с портовой зоной Янпу на северо-западе и городом Санья на юге региона. Эти районы вместе с городом Дунфан на западном побережье станут четырьмя основными логистическими кластерами.

Власти Китая намереваются в течение 15 лет превратить город Хайкоу в один из международных комплексных транспортных узлов страны.