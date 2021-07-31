Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 2,04 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на льготное кредитование для предприятий. Ставка по такому кредиту составляет порядка 2,6%. Полученные средства предприятия смогут направлять на зарплату сотрудников, аренду помещений и оборудование.

"Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года" - говорится в сообщении на сайте правительства.

В марте 2021 года на эти цели уже было выделено 3,9 млрд рублей. В 2021 году объем льготного кредитования системообразующих предприятий превысил 230 млн рублей.

"Всего же в рамках этой программы было заключено более 300 кредитных договоров с крупнейшими компаниями страны, что позволило обеспечить их стабильную работу, сохранить трудовые коллективы и не допустить перебоев в выплате зарплат", - говорится в документе.