Белоусов заявил, что России надо развить отрасль электромобилей за 2-3 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. России необходимо успеть развить отрасль электромобилей за 2-3 года, иначе она будет потеряна для экономики РФ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках работы проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.

"Но сейчас начинается на наших глазах гонка. Реальная гонка. Сегодня коллеги говорили, что у нас времени осталось 2-3 года, иначе нас просто наши западные конкуренты, партнеры, они просто забьют, и мы эту отрасль потеряем. Потребителя у нас отнимут", - сказал Андрей Белоусов, говоря об отрасли электомобилей.

Как он отметил, внедрение электромобилей - это не только создание производства, но и создание инфраструктуры, экономики и системы обслуживания.