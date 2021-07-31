В Узбекистане произвели первые партии "Спутника V"

"РФПИ и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана - Jurabek Laboratories - объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране", - сообщил фонд.

"Спутник V" был сертифицирован для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.