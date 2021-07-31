В "Нафтогазе" заявили, что переговоры о транзите газа надо вести с "Газпромом"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Киев готов вести переговоры с "Газпромом" о продолжении после 2024 года транзита газа через территорию Украины и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией. Об этом заявил в субботу глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", - сказал он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы "параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с "Газпромом", шли переговоры с европейскими компаниями". "Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром", бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", - пояснил он свою точку зрения.