Закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги вступил в силу в РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги в воскресенье вступил в силу в РФ. Реализация закона должна поспособствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, а также усовершенствовать правовое регулирование фитнес-индустрии в стране.

Согласно новому закону, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей в год. Получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

"Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, - сказал ТАСС министр спорта Олег Матыцин. - Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом".

"Важно, что вычет распространяется и на затраты на спортивные секции для детей любого налогоплательщика. Наша главная задача - чтобы занятия физкультурой и спортом были неотъемлемой частью жизни россиян, - подчеркнул министр. - Это одно из ключевых направлений стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Уверен, что с введением налогового вычета мы станем на шаг ближе к нашей цели - увеличению доли жителей России, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%".

Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Такими документами являются копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.