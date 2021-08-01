Закон о бесплатной онлайн-трансляции каналов первого и второго мультиплекса вступил в силу

МОСКВА, 1 авг. /ТАСС/. Закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого и второго мультиплекса вступает в силу 1 августа.

Распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами (АВС), включенными в перечень Роскомнадзора. При этом обязанность транслировать телеканалы возлагается в том числе на АВС, не осуществляющие стриминг.

Согласно закону, трансляция каналов в интернете должна осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность наличия специальных интернет-версий телеканалов. По оценке авторов инициативы, эта мера поможет в формировании единого информационного пространства в интернете. При этом ни вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение телеканалов.

Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем АВС не потребуется: распространение телеканалов будет проводиться на основании закона. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит Роскомнадзор до 1 октября 2021 года.