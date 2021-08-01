Эксперимент по маркировке антисептиков стартует в России 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств начнется с 1 августа 2021 года и будет проходить до 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление в июле 2021 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, пилотный проект коснется кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук. Как сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), вступить в пилотный проект в том числе приняли решение компании, работающие под такими брендами, как Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. "Маркировка - важный инструмент сокращения доли нелегальной продукции, который уже зарекомендовал себя во многих категориях товаров. В условиях пандемии коронавируса проблема контрафактных антисептиков становится особенно острой", - отметил заместитель генерального директора оператора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, вопрос внедрения маркировки для этой категории продукции обсуждался достаточно давно, инициатива принадлежит самой отрасли и была поддержана на всех уровнях, в том числе членами Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Участие в эксперименте добровольное, но уже сейчас более 35 компаний приняли решение в него вступить. Это в очередной раз подтверждает запрос со стороны бизнеса на создание условий честной конкуренции в легальном поле. Оператор системы готов к началу эксперимента", - заверил Юсупов.

По данным НИУ ВШЭ, на которые ссылаются в ЦРПТ, в 2020 году в России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, при этом доля нелегального оборота таких изделий составила 51%, заметно увеличившись по сравнению с 2018-2019 гг. на 10%. Исследователи связывают рост контрафакта с приходом на рынок новых производителей, часто осуществляющих выпуск продукции без получения необходимых правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учет. Введение маркировки, по данным НИУ ВШЭ, позволит снизить долю контрафакта на этом рынке на 50% и приведет к увеличению доходов легальных производителей на 0,67-0,7 млрд рублей в год.

Позиция бизнеса

Бизнес участвует в эксперименте, чтобы правильно подготовиться к обязательной маркировке. "Появилась возможность принять участие в эксперименте, и мы ей сразу воспользовались. В рамках пилотного проекта мы хотим понять весь процесс маркировки, определиться с наиболее оптимальным способом нанесения, минимизировать ошибки в будущем и при поддержке ЦРПТ выбрать правильное оборудование, которое подойдет именно нашей компании", - сказала главный технолог "Кристалл косметик" Елена Стаценко.

По словам технического директора компании "Элитарные агросистемы" Олега Брыткова, маркировка гарантирует качество товара. "Я думаю, что обязательная маркировка антисептиков будет утверждена на законодательном уровне. Мы бы хотели защититься от фальсифицированной и контрафактной продукции. Чтобы учесть все особенности нанесения, чтобы она не стиралась и корректно считывалась, наша компания решила подключиться к эксперименту", - сказал он.

В "Ренессанс косметик" считают, что введение маркировки снизит долю контрафактной продукции. "Наша компания примет участие в эксперименте по маркировке антисептиков. Мы хотим заранее подготовиться, выбрать техническое решение, интегратора, понять, как будет выстроена вся система, учесть все сложности и не допустить проблем в будущем, когда маркировка станет обязательной", - сказала менеджер отдела разработок компании Полина Змейкова. По ее мнению, с помощью маркировки можно будет отслеживать всю цепочку производства товара.

К маркировке готовятся не только производители. В "Яндекс.Маркете" рассказали, что участвуют в экспериментах для своевременной подготовки. "Мы верим, что маркировка повышает прозрачность процесса перехода товара от производителя к продавцу, а затем - к покупателю. А это обеспечивает надежность и безопасность покупки для пользователей", - считает руководитель GR-проектов "Яндекс.Маркета" Максим Агарев. По его словам, на сегодняшний день в компании полностью внедрены и эффективно работают бизнес-процессы для товарных категорий, подлежащих маркировке.