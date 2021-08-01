Лавров отметил координирующую роль РЖД в развитии международных транспортных коридоров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Российские железные дороги (РЖД) с профессиональным праздником - Днем железнодорожника - и рассказал о готовящихся новых проектах.

"Самой высокой оценки заслуживает координирующая роль РЖД в развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию нашей страны. Компания активно инвестирует в железнодорожную и сопутствующую инфраструктуру, наращивает трансконтинентальные перевозки, объемы контейнерного транзита. Вносит весомый вклад в развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений с государствами-партнерами на всех географических направлениях", - отметил министр в своем видеообращении к генеральному директору-председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерцеву.

"На протяжении многих лет холдинг "РЖД" успешно воплощает в жизнь смелые решения не только в России, но и в других странах Евразии, прорабатывает новые проекты в Африке и Латинской Америке", - добавил Лавров.