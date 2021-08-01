Эксперт: около 500 тыс. работников сельского хозяйства могут потерять работу за 10 лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. рабочих мест в сфере сельского хозяйства потенциально могут заместить к 2030 году специальные автоматизированные механизмы, заявил ТАСС проректор Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ожидается снижение к 2030 году числа работающих в сферах транспорта, финансовой администрации, государственного управления и сельского хозяйства, при этом количество работников в IТ-отрасли вырастет на 2 млн. ТАСС обратился к эксперту с вопросом, какие профессии первыми начнут исчезать, заменят ли их роботы или это произойдет другим каким-то путем и сколько граждан может оказаться в зоне риска, остаться без работы?

"Скажем так, давлению со стороны робототехники и автоматизации процесса подвергнутся в первую очередь работники в сельском хозяйстве, где доля ручного труда достаточно высока, сезонные работники. <…> В сельском хозяйстве количество лиц, которые могут потерять работу на протяжении лет десяти, - это где-то около полумиллиона человек, кто занят непосредственно ручной работой или полуручной", - сказал Сафонов, в 2007-2012 годах занимавший пост заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ.

Что касается сферы транспорта, то сокращения рабочих мест можно ожидать на общественном транспорте, в грузовых и железнодорожных перевозках, прогнозирует эксперт.

"Если беспилотные системы управления возникнут, то люди, управляющие транспортом, - у нас их почти 4 млн - потенциально находятся под угрозой увольнения. Причем транспортные средства в широком смысле слова, не только автомобиль, не только фура, но в том числе и железнодорожный транспорт. В метро уже пилотируют эти системы. Так что в первую очередь это общественный транспорт, потому что он ходит по понятной траектории, это грузоперевозки, железнодорожные перевозки", - сказал Сафонов.

Применение более современных технологий

По его словам, давление на какую-то профессию идет не только с точки зрения роботизации, но и изменения технологий, поэтому говорить о том, вырастет ли из-за этого безработица, сложно.

"Как происходит изменение на рынке труда? Есть массовые профессии, которые обладают определенным стандартным набором функций, например шахтеры. Их было 800 тысяч в начале 1990 года, сейчас в отрасли осталось 50 тысяч. То есть за 30 лет непосредственно тех, кто спускается в шахты, стало очень мало. Это было связано и с ликвидацией неэффективных шахт, с применением более современных технологий, в том числе там появились тоже роботы, которые могут сами заниматься выработкой породы, переход к открытым формам добычи угля. Получается, что давление на какую-то профессию идет не только с точки зрения автоматизации, роботизации, но и изменения технологий", - отметил эксперт.

В целом внедрение роботов в различные сферы, по его выражению, "все-таки история не очень быстрая".

Согласно опросу сервиса "Зарплата.ру", почти четверть опрошенных россиян опасаются потерять работу, поскольку думают, что их профессию в скором времени заменят роботы. При этом женщины больше мужчин боятся остаться не у дел (64 против 36%). Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6 и 5% соответственно), уборщики (3%). Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия.