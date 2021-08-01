В Гонконге началось распределение электронных купонов для стимулирования потребления

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 августа. /ТАСС/. Выдача населению специальных электронных купонов, призванных стимулировать потребление, началась в воскресенье в Гонконге. Об этом сообщили власти данного специального административного района Китая.

Все постоянные резиденты мегаполиса в возрасте от 18 лет смогут получить по 5 тысяч гонконгских долларов ($645) через системы электронных платежей. Для этих целей задействованы платежные системы AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK. Зачисление средств будет осуществляться в несколько этапов. Размер выплаты первого транша составляет 2 тысячи гонконгских долларов ($258).

Эти деньги нельзя будет потратить за пределами Гонконга, а также использовать для оплаты штрафов и коммунальных услуг. Основное предназначение купонов - стимулировать внутреннее потребление. Они предназначаются, в частности, для покупок в местных торговых точках и супермаркетах, оплаты кафе и ресторанов, услуг салонов красоты, поездок на общественном транспорте.

Соответствующее решение было принято в феврале. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов ($4,64 млрд) и будет стимулировать как потребление, так и расширение использования электронных платежей.

В прошлом году правительство выдало всем жителям этого специального административного района по 10 тысяч гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.