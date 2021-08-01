Власти Китая к 2035 году планируют превратить Хайнань в развитый кластер морской логистики

ХАЙКОУ /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Правительство КНР к 2035 году планирует создать на острове Хайнань развитый морской торгово-логистический кластер, соответствующий передовым международным критериям. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По его данным, на днях министерство транспорта страны опубликовало комментарий, в котором перечислены главные цели для превращения Хайнаньского порта свободной торговли в ключевой узел транспортных коммуникаций глобального значения. Как подчеркивается в этом рекомендательном документе, островная провинция должна преобразовать существующую систему региональных стандартов и правил с учетом задач усиления стратегических отраслей, а также специфики новых форм хозяйственной деятельности.

Согласно правительственной программе, власти Хайнаня должны модернизировать систему контроля за сектором морских перевозок, "минимизировать [административное] вмешательство, повысить эффективность [автономного решения вопросов], усилить координацию и обеспечить целенаправленную реализацию" соответствующих мер. Одновременно планируется сформировать гибкие и универсальные "всепогодные" механизмы надзора за транспортировкой и складированием грузов, доставляемых по океану.

Кроме того, в ближайшие годы в провинции будет сформирована безопасная платформа по предоставлению информационных услуг с применением умных технологий логистическим компаниям и индивидуальным лицам. Власти создадут еще более оптимальные условия для морских перевозок путем внедрения электронного лицензирования. Помимо этого в комментарии Минтранса оговариваются такие моменты, как унификация юридической базы, усовершенствование механизма по спасению судов и оказанию им помощи в экстренных ситуациях.

В соответствии с рекомендациями ведомства, в ближайшем будущем правительство Хайнаня ускорит процесс подготовки высокопрофессиональных специалистов в области логистики, будет "углублять международное сотрудничество, укреплять прагматическое взаимодействие с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также с южноазиатским регионом". Благодаря указанным мерам, как ожидается, остров к 2035 году "достигнет передового международного уровня в области морских транспортных коммуникаций".

10 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) одобрил закон, который, как ожидается, сыграет решающую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В июне прошлого года администрация острова опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность провинции. Согласно новой стратегии, к 2025 году на Хайнане будет сформирован эффективный механизм стимулирования устойчивого и долгосрочного роста, предусматривающий активное участие этого региона в международных цепочках поставок.