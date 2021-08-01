Кабмин утвердил правила выделения субсидий разработчикам нейропроцессоров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок и условия предоставления федеральных субсидий разработчикам электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на ее основе. Сбор заявок на господдержку продлится до 1 сентября, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

Как уточнили в пресс-службе правительства, речь идет о разработке и производстве электроники широкого спектра применения, включая модули для автомобилей и бытовой техники и нейропроцессоры для систем с искусственным интеллектом, которые могут использоваться в медицинском оборудовании и вычислительной технике.

"Получить субсидии можно на проекты, которые будут разработаны в течение пяти лет. Размер субсидии - до 1,5 млрд рублей в год. За счет господдержки производители смогут возместить до 90% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции и их пилотных партий", - указано в сообщении.

При этом организация, которая претендует на субсидии, обязана обеспечить выручку от реализации разработанных модулей не меньшую, чем полученная субсидия, а от разработанной ЭКБ - не меньшую, чем ее половина. Кроме того, для получения господдержки организациям предстоит пройти конкурсный отбор, порядок и условия проведения которого будут опубликованы на сайте Минпромторга РФ. Сбор заявок от претендентов планируется завершить до 1 сентября.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году на субсидии разработчикам ЭКБ в федеральном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".