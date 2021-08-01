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Белоусов: грузовые беспилотники в 2024 году поедут по М-11 в общем потоке машин

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева" планируют запустить в первом квартале 2024 года, грузовики будут курсировать в общем транспортном потоке, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов. Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации. Они поедут в общем потоке, это принципиально, потому что если делать выделенное движение, это очень дорого", - заявил он.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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