FT: Pfizer на четверть увеличила закупочную стоимость вакцин для ЕС на фоне роста спроса

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna увеличивают цены на свои вакцины от коронавируса на фоне роста мирового спроса. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times , по данным которой закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на без малого 26%, а препаратов Moderna - почти на 13%.

В контрактах, с которыми ознакомилось издание, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с €15,5 до €19,5, а дозы вакцины Moderna - c €19 до $25,5 (€21,5 по текущему курсу). По данным газеты, производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 млрд доз препаратов в страны ЕС до 2023 года после того, как их мРНК-вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Согласно прогнозам FT, в следующем году спрос на мРНК-вакцины продолжит расти в странах с развитой экономикой, готовящихся к ревакцинации своих граждан и возможности появления новых штаммов коронавируса.

В среду Pfizer сообщила, что доходы от продажи ее вакцины в первом полугодии 2021 года составили $11,3 млрд, а по итогам года этот показатель должен достичь $33,5 млрд. К настоящему моменту компания реализовала свыше 1 млрд доз своего препарата. Как сообщил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, компания делает развивающимся странам 50%-ную скидку на свои препараты и поставляет их в беднейшие страны по себестоимости. При этом крупнейшим поставщиком вакцин от коронавируса для бедных стран по линии Всемирной организации здравоохранения является британско-шведская AstraZeneca. По всему миру было поставлено около 1 млрд доз ее вакцины.