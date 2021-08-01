Украинцы за рубежом в I полугодии увеличили денежные переводы на родину на 11,6%

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Граждане Украины, работающие за рубежом, увеличили денежные переводы на родину за первое полугодие 2021 года на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщило в воскресенье издание "Капитал".

"Всего, по данным Национального банка Украины (НБУ), за январь - июнь 2021 года на Украину поступило $6 205 млн, что на 11,6% больше, чем годом ранее ($5 559 млн). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег", - говорится в сообщении.

В частности, уточняется, что в июне объем частных переводов на Украину из-за границы составил $1 109 млн, что на 16,2% больше, чем годом ранее ($954 млн).

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко заявил на днях, что Украина является "лидером в Европе по числу трудоспособного населения, работающего за рубежом".

Всего, по данным Международной организации по миграции, в настоящее время за границей на постоянной основе работают и проживают более 6,1 млн украинцев, или около 11,4% от всего населения страны.