В РФ начинают перечислять единовременные выплаты на детей школьного возраста

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет начинают перечислять в России с понедельника. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

Начало перечисления выплат было запланировано на середину месяца - 16 августа. Однако президент поручил начать выплаты раньше, чтобы "люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться" к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа.

Котяков говорил, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда России (ПФР), это 204 млрд рублей.

Для тех, кто еще не обращался за выплатой, это можно будет сделать вплоть до конца октября. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг либо лично обратиться в клиентскую службу ПФР. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется, сообщали в Минтруде.