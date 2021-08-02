Эксперт: врачи, учителя и дизайнеры не останутся без работы в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты в области здравоохранения, образования, культурной сферы, промышленного дизайна могут не опасаться потери работы из-за автоматизации процессов в ближайшие десять лет, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов, в 2007-2012 годах занимавший пост заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ.

"Какие отрасли будут оставаться стабильными? Первое - это здравоохранение. Даже большое количество применения информационных систем все равно требует участия человека с точки зрения постановки диагноза. Поскольку в будущем медицина будет направлена на профилактику, соответственно, врачи должны выступать в роли консультантов здорового образа жизни и риск-менеджерами с точки зрения предотвращения возникновения, например, тех заболеваний, которые определены генетикой человека. Поэтому здесь профессия была, есть и будет", - сказал Сафонов ТАСС.

По его словам, также стабильной будет оставаться сфера образования. "Второй момент - это образование. Никогда не откажемся от школы. И как показала практика, все-таки человек активно использует все информационные гаджеты, но все равно обучается от человека", - отметил эксперт.

Он ожидает, что в значительной степени будет развиваться культурная сфера. "Потому что применение информационных технологий будет высвобождать большое количество времени для саморазвития человека, применения творческих начал. Это большое направление, которое связано с возможностью реализоваться ", - сказал Сафонов.

Для культурной отрасли также создает заказы сфера туризма, отметил он. "Потому что мы путешествовать просто не хотим - нам необходимы впечатления. Кто формирует эти впечатления? Культура. У нас потенциально очень большое поле для развития этого направления", - отметил проректор.

Перспективной профессией он назвал промышленный дизайн. "Современные технологии создали 3D-принтер, концепцию технологическую. Это означает, что человек, обладающий какими-то способностями творческими, навыками прикладки своего внутреннего видения в некий код, может создавать любой вид продукции. Промышленные дизайнеры и вообще дизайнеры товаров и услуг - это перспективная профессия, которая будет развиваться как раз вкупе с 3D-технологиями", - сказал эксперт.

Роль личностных качеств

Говоря о том, как предотвратить безработицу среди молодежи, он отметил, что важно научить молодого человека самостоятельно трансформировать свои знания, искать способы их совершенствования и спокойно перемещаться по рынку труда.

На рынке труда играют большую роль личностные качества специалиста, говорит эксперт. "Работодателю нужен не только формальный диплом, который отражает уровень знаний человека, но еще и его человеческие качества, которые можно проявить, только находясь на работе: упорство, дисциплинированность, готовность жертвовать своим временем, чтобы достигать цели, много еще чего другого, чего высшая школа не может предоставить, не любая школа", - отметил проректор.

По его словам, сделать 100-процентный эффективный выпуск из вуза невозможно. "Что делают на Западе в этом случае? Усиливают качество базовой подготовки, которое позволяет человеку быть системным, быстро осваивать любое направление знаний", - отметил собеседник агентства.

Изменения на рынке труда

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году ожидается увеличение количества работников в IТ-отрасли на 2 млн человек, также увеличение занятых прогнозируется в строительстве, отрасли здравоохранения, сфере социальных услуг и креативных индустриях. Голикова отметила серьезные изменения на рынке труда: вымывание возрастной когорты 30-44 лет, имеющей самые высокие уровни занятости, более поздний выход на рынок труда молодежи, установку на новые формы занятости. 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя.