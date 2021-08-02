Минтруд напомнил россиянам о социальной выплате в 250 тысяч рублей

ТАСС, 2 августа. Россияне в рамках социального контракта могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Об этой особенности социальной выплаты напомнила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в "Российской газете".

"На мой взгляд, самозанятость - одно из самых эффективных с точки зрения достижения конечного результата направлений. Как это работает? Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви", - рассказала Баталина газете.

Она отметила, что в этом году на развитие этой программы регионам, кроме Москвы, реализующей социальный контракт за счет средств регионального бюджета, было выделено 26,3 миллиарда рублей. Программа позволяет не просто поддерживать текущее финансовое положение, но формировать дополнительный источник дохода внутри семьи. Социальный контракт также направлен на помощь семье с детьми по нахождению работы в месте проживания. Если для работы необходимо пройти переобучение, то оно будет оплачено за счет средств программы.

При этом необходимо зарегистрироваться в службе занятости и разместить свое портфолио на федеральном портале "Работа в России". Тогда после заключения социального контракта человек получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. "Самое главное, что после того, как человек найдет работу, он в течение трех месяцев получит еще три выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина для дополнительной финансовой поддержки на старте своей трудовой деятельности", - пояснила Баталина газете.

Одно из направлений в рамках социального контракта включает в себя и поддержку личного подсобного хозяйства, предполагающую получение средств в размере ста тысяч рублей. Обязательное условие для получение выплат - регистрация в качестве самозанятого, уточнила замминистра.

Также программа помогает поддерживать семьи с трудной жизненной ситуацией. Если оба родителя работают, но совокупный доход в пересчете на члена семьи не превышает одного прожиточного минимума, то семью можно поддержать текущими выплатами в течение полугода. Для их получения семья должна подать заявление в органы социальной защиты и указать сведения о доходах за три месяца.

"К социальному контракту прикладывается программа социальной адаптации. Это и есть пошаговый план действий, которые необходимо совершить конкретной семье для того, чтобы этот дополнительный источник дохода был сформирован", - уточнила замглавы Минтруда изданию.

О программе

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.