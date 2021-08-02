Эксперты считают, что цены на велосипеды в России продолжат расти

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и нарушение производственно-логистических цепочек способствовали возникновению в 2021 году дефицита велосипедов как в России, так и во всем мире, преодолеть который удастся лишь на горизонте 2023-2024 годов. В ближайшие же годы гарантированно получить велосипед россияне смогут только по предварительному заказу и на 15-30% дороже, чем в 2019 году. Такие прогнозы в интервью ТАСС дали владельцы эксклюзивного дистрибьютора велосипедов марки Electra в России и Китае компании Electra bicycle company Russia & China Михаил Скигин и Раймонд Меднис.

"В мире наблюдается тотальный дефицит велосипедной продукции. Чтобы обеспечить возросшие потребности велосипедов, нужно значительно больше, чем индустрия может произвести. Ожидается, что дефицит продлится до 2024 года. Сроки изготовления велосипедов очень сильно увеличились, очередь на производство велосипедов достигает 15 месяцев. Раньше это было три месяца. Для сравнения: этой весной мы сделали заказы на 2022 год, а сейчас - на 2023 год", - рассказал ТАСС Меднис.

Эксперты отметили, что поставки велосипедов на российский рынок после пандемии осуществляются по остаточному принципу, поскольку мировые производители сфокусированы на ключевых рынках - США и Европе. "Эра дешевых велосипедов закончилась. Продукция в низком ценовом сегменте подорожала минимум в два раза. Мы ожидаем дальнейшее подорожание велосипедов на 15-30% во всех ценовых категориях", - считает Меднис.

Этому будут способствовать несколько факторов, считают эксперты велосипедного рынка. Из-за пандемии производители комплектующих, например, рам, переключателей скоростей, тормозных систем останавливали выпуск продукции. Только сейчас они выходят на уровень 2019 года. Кроме того, были нарушены все логистические цепочки. "Цены на логистические услуги выросли более чем в шесть раз. В прошлом году доставка контейнера обходилась более $2 тыс., в этом сезоне - рекордные $15 тыс. Срок доставки из стран Азии в 2019 году составлял три недели, в 2021 году - 3-4 месяца. Основные причины повышения цен: пандемия, блокировка Суэцкого канала и закрытие портов в Азии. В Китае скопились сотни тысяч контейнеров для отправки по всему миру. Сначала пытались перейти на железнодорожный и автотранспорт, но в итоге парализовали эти пути сообщения", - пояснил Меднис.

Подорожала не только логистика, но и материалы, в том числе алюминий и сталь, компоненты и стоимость работы азиатских фабрик, указали эксперты. Так, компания Shimano (один из крупнейших в мире производителей оборудования для велосипедов) за последний календарный год поднимала цены несколько раз. В меньшей степени повышение цен за счет длинных контрактов с производителями затронуло крупные бренды, такие как Electra.

"Производители будут наращивать производство комплектующих и велосипедов, но дефицит удастся преодолеть только в 2023-2024 годах. Преобладающим способом покупки еще на несколько лет останется предварительный заказ, который позволяет зафиксировать цены и гарантированно получить велосипед", - заключил совладелец компании Electra bicycle company Russia & China Раймонд Меднис.

О спросе

"Основной драйвер роста спроса на велосипеды - пандемия, которая изменила нашу жизнь. Люди вынуждены искать новые способы активности. Стало значительно больше приверженцев здорового образа жизни, а велосипед позволяет заниматься спортом без контакта с другими людьми. Велосипеды оказались одним из бенефициаров пандемии, они приобрели статус полноценного вида транспорта, которым пользуются граждане для передвижения и досуга. Спрос на велосипеды в мире вырос в два раза за последние 1,5 года", - отметил в беседе с ТАСС совладелец компании Electra bicycle company Russia & China Михаил Скигин.

В России спрос на велосипеды Electra вырос в 1,5 раза, добавил он. На российском рынке, отметил Скигин, сложилась уникальная ситуация: большинство клиентов перестали смотреть на бренд, комплектацию и стоимость, а покупали те модели, которые были в наличии в магазинах. Другой тенденцией стало перетекание спроса из-за недостатка предложения новых велосипедов на вторичный рынок. Появилась услуга "примерки", когда клиент получает при доставке несколько велосипедов, которые можно протестировать. В 2021 году была запущенная услуга trade-in, которая популярна среди покупателей детских велосипедов. "Веломагазины сейчас либо полупустые, либо в них представлены в основном неизвестные бренды. Главная тенденция - это пустые магазины и рост предварительных заказов. Оплаченные велосипеды сразу едут к владельцам и при этом минуют склады и магазины", - отметил Скигин.

В 2019 году через интернет-магазин Electra компания реализовывала лишь 10-15% от общего объема велосипедов. В 2020 году из-за пандемии и закрытия офлайн-магазинов произошел четырехкратный рост объема онлайн-продаж. "Однако со снятием ограничений клиенты стали возвращаться в магазины. Покупатели предпочитают протестировать велосипеды лично, сравнить их", - заключил эксперт.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), велосипед для дошкольников в январе 2021 года в среднем стоил 5 808 рублей, а в июне - 6 496 рублей (рост стоимости на 11%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года детский велосипед подорожал на 8%, а к январю того же года (5 719 рублей) - почти на 12%. Велосипед дорожный для взрослых за это время подорожал на 10,5%, до 13 972 рублей, а по отношению к аналогичному периоду 2020 года - на 13%, к январю 2020 года он вырос в цене до 11 679 рублей, на 20%.