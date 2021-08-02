Объем торговли услугами провинции Хайнань в I полугодии вырос на 81%, до $2,13 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Объем торговли услугами южной китайской провинции Хайнань в первой половине текущего года составил 13,67 млрд юаней (около $2,13 млрд), что на 81,23% больше в годовом выражении. Об этом сообщило управление коммерции региона.

Согласно заявлению ведомства, импорт услуг за отчетный период вырос на 97,22%, до 9,99 млрд юаней (около $1,54 млрд). Экспорт увеличился на 48,6% и составил 3,68 млрд юаней ($568,78 млн).

Как указывается в документе, в текущем году торговля услугами провинции Хайнань демонстрирует положительную тенденцию, отрасль стремительно развивается, структура торговли услугами непрерывно оптимизируется.

По данным управления, в первой половине текущего года наиболее быстрыми темпами развивалась торговля цифровыми услугами: оборот составил 8,017 млрд юаней (около $1,24 млрд), что составляет 58,62% от общего объема торговли услугами и в 3,28 раза превышает показатель на аналогичный период прошлого года. Экспорт цифровых услуг провинции Хайнань в январе - июне вырос в 1,5 раза, до 1,28 млрд юаней (около $197,8 млн), импорт составил 6,735 млрд юаней (порядка $1,04 млрд), что в 3,94 раза больше в годовом выражении.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.