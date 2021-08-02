В Ульяновской области в онлайн-торговлю вовлекут 90 новых проектов

УЛЬЯНОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Программа поддержки товаропроизводителей Ульяновской области позволит вовлечь в онлайн-торговлю до конца года порядка 90 новых производственных проектов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

Программа поддержки местных товаропроизводителей, реализующих товары в интернете, начала действовать с января 2021 года. Она распространяется на все ведущие торговые цифровые платформы, на которых продаются ульяновские товары. Это Wildberries, OZON, СберМаркет, и другие цифровые ритейлеры LaModa, Goods.ru, Kupi.vip, СДЭКмаркет, Юлмарт, Казаньэкспресс, Фрэш, "Ешь деревенское" и другие.

"Полученные результаты реализации программы поддержки местных товаропроизводителей позволяют прогнозировать вовлечение в третьем квартале 2021 года еще около 90 производственных проектов Ульяновской области к онлайн-торговле. На эти цели будет направлено около 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Гайнетдинов уточнил, что за шесть месяцев 2021 года поддержку оказали около 100 товаропроизводителям Ульяновской области. На эти цели направили около 9 млн рублей. "Общий объем продаж получателей поддержки с момента начала действия программы составил около 151 млн рублей. Налоговая эффективность программы составляет порядка 180%", - пояснил глава корпорации.

Он также добавил, что в ближайшее время еще около 60 товаропроизводителей получат поддержку, сумма которой составит ориентировочно 7 млн рублей. По его словам, с конца 2020 года на территории Ульяновской области доля дистанционной торговли от общего оборота розничной торговли выросла на 20%.

Гайнетдинов уточнил, что меры поддержки позволяют товаропроизводителям, принявшим решение о сбыте своих товаров посредством интернета, не нести издержки, связанные с подготовкой товара к онлайн-продаже. Это позволит реализовать новые производственные проекты, увеличить продажи и налоговые поступления от товаропроизводителей, которые воспользуются этой мерой поддержки до 100-150 млн рублей.