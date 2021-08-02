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Saudi Aramco опровергла слухи о планах по майнингу биткойна

Заявления об этом "являются абсолютно ложными и неточными", отметили в компании

ТАСС, 2 августа. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник опровергла слухи о том, что она планирует участвовать в майнинге биткойна. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с последними сообщениями о том, что наша компания приступит к деятельности по добыче биткойна, мы подтверждаем, что эти заявления являются абсолютно ложными и неточными", - говорится в сообщении.

О том, что Saudi Aramco заинтересована в майнинге биткойна, ранее сообщил ряд СМИ, специализирующихся на новостях о криптовалютах.

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Саудовская Аравия
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