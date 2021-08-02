Экспорт сельхозпродукции Кубани вырос на 20% с начала года

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Кубанские предприятия за семь месяцев 2021 года экспортировали товаров на $1,7 млрд, что на 245 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же власти планируют, что за этот год общий объем сельскохозяйственного экспорта составит около $2,7 млрд, сообщили журналистам в пресс-службе администрации.

"С начала 2021 года экспорт сельхозпродукции Краснодарского края вырос на 20%. За семь месяцев кубанские предприятия поставили товары на общую сумму $1,7 млрд, что на 245 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" регион поставил зерно на сумму $920 млн, масложировую продукцию - на $355 млн, готовую продукцию - на $73,5 млн, также мясную и молочную продукцию - на $14,8 млн.

"За 2021 год мы планируем поставить сельскохозяйственную продукцию на сумму более $2,7 млрд. Этот план уже выполнили почти на 55%. Сегодня основную долю в экспорте края традиционно составляет зерно. Но мы ежегодно повышаем долю готовой пищевой продукции с добавочной стоимостью", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба.

Кондратьев добавил, что в этом году планируется увеличить экспорт готовых товаров на 25%, объем экспорта по данной отрасли должен составить около $218 млн. Для этого власти Краснодарского края оказывают поддержку в развитии "инновационных технологий производства", а также в создании экологически чистых продуктов.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.