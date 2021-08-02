Объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге за полгода вырос в 1,7 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных в Петербурге в первом полугодии 2021 года составил 180,86 млрд рублей, следует из данных Банка России. В первом полугодии 2020 года этот показатель равнялся 105,9 млрд рублей.

Количество выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года выросло в 1,4 раза, до 44 856. Кредитный портфель по ипотеке в Петербурге на 1 июля 2021 года составил 686,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15,8%.

За 2020 год банки предоставили жителям Петербурга ипотечные кредиты на 283,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Количество таких кредитов за год выросло в 1,3 раза, до 82,8 тыс.