Россия нарастила добычу угля в июле до 35,59 млн тонн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Добыча угля в России в июле 2021 года выросла год к году на 9,9% и достигла 35,59 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). С начала года этот показатель увеличился на 8,9%, до 247,9 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 10,3% - до 12,27 млн тонн. Экспорт угля в июле вырос на 4,3% - до 18,96 млн тонн. Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 9,8% - до 96,35 млн тонн, экспортные поставки - на 12,2%, до 125,97 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - июле составила: СУЭК - 61,74 млн тонн угля (рост на 2,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 21,44 млн тонн (-6,1%), ХК "СДС-уголь" - 11,14 млн тонн (-1,5%), "Востсибуголь" - 7,56 млн тонн (-4,9%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 3,68 млн тонн (-44,2%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 2,8 млн тонн (-27,2%).

Рынок нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам июля 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,5%, до 44,24 млн тонн. При этом с начала года российская добыча нефти снизилась на 1,7%, до 299,2 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в июле нарастила добычу нефти на 12,4%, до 16,58 млн тонн, а с начала года - снизила на 2%, до 110,6 млн тонн. Добыча "Лукойла" за июль выросла на 12,9%, до 6,4 млн тонн, а с начала года сократилась на 2,3%, до 43,05 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в июле нарастил добычу на 12%, до 4,7 млн тонн, с начала года - снизил на 4,7%, до 31,4 млн тонн. "Газпром нефть" за июль добыла 4,77 млн тонн, что на 6,3% выше показателя годом ранее, а с начала года добыча компании составила 32,6 млн тонн, что на 3,6% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в июле выросла на 17,4%, до 2,38 млн тонн, а с начала года - на 3,4%, до 15,8 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,98 млн тонн нефти (рост на 4,1%), с начала года добыча увеличилась на 4,2%, до 7 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в июле сократили добычу нефти и конденсата на 1,9%, до 1,08 млн тонн, а с начала года этот показатель снизился на 7,2%, до 7,76 млн тонн.

Экспорт российской нефти в январе - июле 2021 года упал на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 129,104 млн тонн. Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж. При этом в июле 2021 года экспорт нефти увеличился на 8,4% - до 18,69 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за семь месяцев сократился на 9,1% - до 122,01 млн тонн, а в июле поставки выросли на 13,2%, до 17,82 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос на 15,5% - до 7,09 млн тонн. В июле этот показатель составил 0,87 млн тонн (-41,9%). Транзит нефти в январе - июле снизился на 7,2% - до 10,52 млн тонн. В июле показатель сократился на 15,6%, до 1,4 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - июле 2021 года поставлено 163,59 млн тонн нефти, что на 0,8% больше, чем годом ранее. В июле на внутренний рынок поставлено 24,14 млн тонн нефти (рост на 7,1%).

Производство электроэнергии

Производство электроэнергии в России в период с января по июль 2021 года выросло на 6,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 648,9 млрд кВт ч. Энергопотребление за семь месяцев 2021 года выросло в годовом выражении на 5,3%, до 636,1 млрд кВт ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 639,3 млрд кВт ч, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

При этом в июле, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 84,5 млрд кВт ч (+7% к показателю за июль 2020 года), а объем потребления - 83,3 млрд кВт ч (+6,5%).

Экспорт электроэнергии из России в январе - июле 2021 г. увеличился в 2,1 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 12,5 млрд кВт ч. Поставки электроэнергии на экспорт в июле 2021 года удвоились в годовом выражении и составили 1,4 млрд кВт ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 0,9 млрд кВт ч электроэнергии, а в июле - 0,1 млрд кВт ч.