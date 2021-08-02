ФАС возбудила дело из-за нарушений на рынке линолеума

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании "Таркетт Рус" из-за нарушений на рынке линолеума. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В действиях компании АО "Таркетт Рус" содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ФАС, анализ деятельности "Таркетт Рус" показал, что организация включала в договоры с дистрибьюторами запрет на реализацию линолеума других производителей, а также применяла штрафные санкции за несоблюдение этого запрета.

Кроме того, ФАС установила, что главным критерием бонусной программы АО "Таркетт Рус" в отношении розничных магазинов является сокращение представленности продукции конкурентов, что также приводит к отказу от заключения договоров с иными производителями напольных покрытий.

В случае установлении вины организации грозит административный штраф в соответствии с Кодексом об административных нарушениях.

Как напомнили в ведомстве, ФАС России продолжает проверки производителей основных строительных материалов во всех регионах России.