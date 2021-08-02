Иностранные участники ЧМ по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Иностранные участники финала международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), а также представители СМИ других стран, освещающие это событие, смогут бесплатно оформить визы в Россию. Об этом сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, уточнив, что работа ведется в рамках поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

"Бесплатные визы будут предоставляться участникам чемпионата и журналистам, включенным в список Минцифры. Сама процедура их оформления и выдачи будет стандартной. Кроме того, Роспотребнадзору дано поручение контролировать проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий во время чемпионата и подготовки к нему. Сейчас необходимо активно включиться в работу Минобразованию и правительству Москвы. Подготовить помещения, где будет проходить чемпионат, места размещения участников и проработать маршруты их перемещения. Мероприятие должно пройти на самом высоком организационном уровне", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он считает, что проведение чемпионата поможет повысить интерес молодых людей к IT-специальностям, укрепить международные позиции России на цифровом рынке, увеличить спрос на отечественные решения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это является одной из задач нацпрограммы "Цифровая экономика", добавил Чернышенко.

Уточняется, что оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил премьер-министр Мишустин. Кроме вице-премьера Чернышенко в его состав вошли глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Минцифры Максут Шадаев, представители МИД и Роспотребнадзора.

Чемпионат ICPC проводится c 1977 года. Российские программисты неоднократно побеждали на мировом первенстве. Финал международный студенческих состязаний пройдет в Москве 1-6 октября 2021 года.