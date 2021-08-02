Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,52%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос 0,52% и составил 3 791,22 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% - до 1 632,24 пункта.

К 10:03 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3 794,08 пункта (+0,6%), индекс РТС прибавил 0,59% и находился на уровне 1 635,26 пункта.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,9% - до $74,72 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,94% и торгуется на уровне $72,54 за баррель.