"Ъ": экспорт российских сервисов облачного гейминга может вырасти в 55 раз к 2030 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует к 2030 году увеличить аудиторию и экспорт российских сервисов облачного гейминга в 55 раз. Участников рынка собираются субсидировать грантами через Фонд содействия инновациям, пишет "Коммерсантъ".

По данным дорожной карты проекта "Новые коммуникационные интернет-технологии", кабмин рассчитывает увеличить объем эскорта российских сервисов облачного гейминга с $2,9 млн в 2020 году до $160 млн в 2030. Внутренний рынок планируется нарастить с 0,8 млрд рублей в 2020 году до 44,3 млрд рублей в 2030 году. Аудитория, как ожидается, увеличится со 180 тыс. до 10 млн человек.

"Гейминг растет на 5,9% в год, и пандемия и массовый переход на удаленку только способствовали росту; кроме того, развертывание сетей 5G позволит минимизировать задержки при передаче информации. В результате люди смогут играть в "тяжелые" игры с мобильных устройств в любых ситуациях ожидания, так что аудитория вырастет", - отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В МТС считают, что росту популярности сервисов облачного гейминга поможет рост цен на консоли и компьютеры. В "Ростелекоме" отметили, что развертывание сетей 5G также станет катализатором роста.