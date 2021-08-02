Акции ТМК растут более чем на 8% на рекомендациях по дивидендам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТМК) на открытии торгов на Московской бирже резко выросла - на 8,67% и в моменте достигала 114,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:10 мск.

К 10:26 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 105,2 рубля за бумагу (+5,28%). В пике акции ТМК стоили 117,66 рубля (+11,76%).

Акции продолжают расти на фоне рекомендаций по дивидендам. В пятницу, 30 июля, акции ТМК подорожали до 100 рублей за бумагу (+37,59%).