Мантуров заявил, что серийный образец Aurus на водороде появится к 2024 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК-ТВ .

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"Во-первых, он [Aurus] сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение - это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок", - сказал он.

В мае в ходе запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге был представлен разработанный НАМИ образец Aurus на водороде. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, отмечал Мантуров.

Ранее директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов сообщил ТАСС, что институт прорабатывает возможность создания Aurus, работающего полностью на электрическом двигателе. По его словам, вариант Aurus на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

В настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе - 4,4 л. Максимальная заявленная производителем скорость - 250 км/ч, до 100 км/ч он разгоняется за шесть секунд.

О проекте

Проект "Единая модульная платформа" под кодовым названием "Кортеж" с 2013 года реализуется научным центром по заказу Минпромторга России. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus.

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.